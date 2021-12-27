Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал в Telegram-канале нецензурное «послание» от украинской женщины, адресованное президенту страны Владимиру Зеленскому. Таким образом она отреагировала на решение главы государства о постановке гражданок на воинский учёт.

Отрицательно отношусь. Землю продали, нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко (бывшего президента Украины. — NEWS.ru), Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще, — сказала она.

Ролик завершился фразой «Вот вам!», а также нецензурным жестом жительницы Украины в адрес президента и других высокопоставленных чиновников.

В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны послание передали и направление указали».

Ранее украинские активисты составили петицию на имя президента страны Владимира Зеленского с требованием отменить приказ Министерства обороны, согласно которому на воинский учёт будут поставлены около сотни тысяч украинских женщин. Составители обращения назвали ситуацию «безобразием» и «издевательством над женщинами».

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, комментируя новое постановление, заверил, что женщины на военные сборы будут уходить только по собственному желанию, а на воинский учёт планируют ставить онлайн.

Согласно новой инициативе украинского правительства, под воинский учёт теперь могут попасть беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно указу, будет введён новый список профессий, представительницы которых будут должны встать на военный учёт, несмотря на их статус материнства. Уточняется, что как и в случае с мужчинами, будут учитываться состояние здоровья женщин, а также семейное положение.