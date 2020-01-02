https://static.news.ru/photo/ed6df8ae-2d75-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Фотография главы государства появилась в социальных сетях.

Курорт считается одним из популярнейших среди жителей страны и крупнейшим на Украине.

Если год начался со встречи с президентом — он обречен быть успешным, — сказано в подписи к снимку в Instagram сфотографировавшейся с ним посетительницы курорта.

О том, что он намерен встретить Новый год в Карпатах, Зеленский говорил украинским СМИ перед праздниками, в конце 2019 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое было показано по двум телеканалам перед роликом с речью Зеленского.