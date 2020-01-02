Президента Украины Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах. Фотография главы государства появилась в социальных сетях.
Курорт считается одним из популярнейших среди жителей страны и крупнейшим на Украине.
Если год начался со встречи с президентом — он обречен быть успешным, —
сказанов подписи к снимку в Instagram сфотографировавшейся с ним посетительницы курорта.
О том, что он намерен встретить Новый год в Карпатах, Зеленский говорил украинским СМИ перед праздниками, в конце 2019 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое было показано по двум телеканалам перед роликом с речью Зеленского.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен