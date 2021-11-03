Зеленского удивили сообщения американских СМИ о войсках РФ у границ Украины

Читайте нас в Google Новости

В офисе президента Украины Владимира Зеленского удивились новостям о том, что Россия якобы наращивает войска на границе с республикой. Подобными сведениями Киев не располагает. Таким образом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров прокомментировал появившиеся в ряде американских СМИ сообщения об обострении напряжённости между Россией и Украиной.

Остаётся открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, — заявил Никифоров в эфире местного телеканала «Дом».

По его словам, сосредоточение войск на общей границе РФ и Украины не превышает обычного уровня.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, указав, что на них присутствует российская техника, находящаяся в Смоленской области. Журналисты отметили, что кадры подтверждают недавние сообщения: Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной.

С подобной информацией выступила и газета The Washington Post. По её данным, замечено передвижение российских войск вблизи украинской границы.

В МИД РФ, в свою очередь, назвали «фейковой кампанией» подобные сообщения.