Зеленского приняли в резиденции президента Германии

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайером принял в своей резиденции в Берлине украинского лидера Владимира Зеленского, передает телеканал n-tv. Сообщалось, что в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.

Остальные детали программы визита Зеленского держатся в тайне.

Ночью 14 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. По его словам, с лидерами ФРГ планируется обсудить вопросы оружия, противовоздушной обороны, восстановительных мер, Евросоюза и НАТО.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта.

Зеленский также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках визита в Рим у Зеленского также состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам переговоров украинский президент назвал их плодотворными, выразив надежду, что Италия окажет помощь в восстановлении страны, а также поблагодарив Рим за поддержку курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.