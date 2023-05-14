Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайером принял в своей резиденции в Берлине украинского лидера Владимира Зеленского, передает телеканал n-tv. Сообщалось, что в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе ФРГ.
Остальные детали программы визита Зеленского держатся в тайне.
Ночью 14 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. По его словам, с лидерами ФРГ планируется обсудить вопросы оружия, противовоздушной обороны, восстановительных мер, Евросоюза и НАТО.
Ранее Зеленский подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта.
Зеленский также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.
В рамках визита в Рим у Зеленского также состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам переговоров украинский президент назвал их плодотворными, выразив надежду, что Италия окажет помощь в восстановлении страны, а также поблагодарив Рим за поддержку курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.