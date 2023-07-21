Зеленского предупредили об угрозе восстания ВСУ Politico: ошибки Зеленского привели к росту недовольства в рядах ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Солдаты ВСУ могут взбунтоваться против президента Украины Владимира Зеленского из-за несправедливой политики его администрации, сообщает Politico. Ссылаясь на украинского офицера, журналисты отметили, что в армии стремительно зреет недовольство.

Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет, — рассказал военный.

По его словам, психологическая усталость в подразделениях ВСУ достигла предела, многие солдаты остаются в зоне боевых действий более года, они истощены и действуют исключительно механически. Как отметил собеседник издания, недавно сослуживец подошел к нему со спины с автоматом и едва не выстрелил. Этот случай наглядно демонстрирует проблемы с усталостью и отчаянием в украинской армии.

Ранее стало известно о решении командования ВСУ скрывать масштабные потери, которые армия несет во время атак в районе Артемовска. По словам отставного офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, солдатам попросту запретили сообщать о гибели сослуживцев. При этом эвакуационные группы работают таким образом, чтобы личный состав на передовых позициях не мог оценить общее количество убитых.