Зеленского попросили отменить День Европы и вернуть День Победы На сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть День Победы

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть День победы и отменить установленный взамен День Европы, следует из петиции, опубликованной на сайте главы государства. Инициативу поддержали 73 человека, однако для рассмотрения ей необходимо набрать 25 тысяч голосов.

Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая и отменить праздник День Европы, — говорится в петиции, зарегистрированной 11 мая.

Автор инициативы напомнил, что в Великой Отечественной войне принимали участие предки жителей Украины, которая в то время входила в состав СССР. В этой связи, по мнению подавшего петицию, «нет смысла отменять праздник» и необходимо вернуть День победы.

8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Документ был опубликован на сайте офиса главы государства. В заявлении президента говорилось, День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих украинцев День Победы остается священным. Представитель Кремля подчеркнул, что в стране проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника.