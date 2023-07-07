Зеленского поддержали в стремлении легализовать целебную марихуану Минздрав Украины поддержал идею легализовать медицинскую марихуану

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Министерство здравоохранения Украины поддержало предложение президента страны Владимира Зеленского о легализации медицинских препаратов на основе каннабиса (марихуаны), заявил в эфире телеканала «Рада» замглавы ведомства, главный санитарный врач государства Игорь Кузин. Он выразил надежду, что в скором времени закон будет вынесен на рассмотрение в Верховную раду и принят.

Комитет по вопросам охраны здоровья уже поддержал этот законопроект. И Министерство охраны здоровья дало позитивную оценку данному законопроекту. Ожидаем, что в ближайшее время он будет вынесен в Верховную раду и там принят, — сказал Кузин.

Как заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский нанес свой стране непоправимый ущерб и уничтожает ее государственность и суверенитет. По его словам, правление Зеленского привело к тому, что в прошлом году население Украины сократилось почти на четверть, а ВВП — на треть. Спикер Госдумы добавил, что сегодня Зеленский предлагает соотечественникам «терпеть боль, стресс и травмы» путем легализации марихуаны. По его словам, этот шаг может окончательно разрушить государственность Украины.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.