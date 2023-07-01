Володин оценил ущерб, причиненный Украине правлением Зеленского Володин: Зеленский нанес Украине непоправимый ущерб

Фото: Rai Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский нанес свой стране непоправимый ущерб, он уничтожает ее государственность и суверенитет, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, правление Зеленского привело к тому, что в прошлом году население Украины сократилось почти на четверть, а ВВП — на треть.

Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанес Украине непоправимый ущерб, — написал спикер Госдумы.

В качестве примеров парламентарий привел героизацию киевскими властями Бандеры, Шухевича и отказ от празднования Дня Победы, запрет на Украине русского языка и навязывание чуждого украинцам английского. Володин также отметил преследование канонической православной церкви (ПЦУ) и инициативу с переносом празднования Рождества. Кроме того, он указал, что на Украине разрушается институт семьи, компании и госструктуры страны активно участвуют в так называемом месяце прайда, используя ЛГБТ-символику.

Володин указал, что итог таких реформ печален для украинцев. В 2022 году ВВП страны рухнул на 29,1%, численность населения сократилось на 23%.

Спикер Госдумы добавил, что сегодня Зеленский предлагает соотечественникам «терпеть боль, стресс и травмы» путем легализации марихуаны. По его словам, этот шаг может окончательно разрушить государственность Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект, официально определяющий статус английского на Украине как языка международного общения. Законопроект определен Зеленским как неотложный. Экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что принятие законопроекта приведет к дальнейшему вытеснению русского языка, который сегодня имеет там статус «языка национального меньшинства».