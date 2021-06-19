Зеленский заявил об усилении Вооружённых сил Украины в 572 раза

https://static.news.ru/photo/6a7b158c-d0fb-11eb-ac95-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравительной речи заявил, что армия страны усиливается в 572 раза. Видео с обращением главы государства к выпускникам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного опубликовано в его Telegram-канале.

По словам президента, Вооружённые силы Украины стали сильнее минимум в 572 раза, потому что её ряды пополнились таким же количеством молодых офицеров — хорошо подготовленных, умных и отважных патриотов Украины.

Ранее экс-секретарь Совета безопасности страны, руководитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов отметил, что по сравнению с временами президентства Петра Порошенко Вооружённые силы Украины сейчас находятся в гораздо более слабом состоянии.

Он рассказал, что с 2014 года шло нарастание мощности вооружённых сил и профессионализма военнослужащих, а также техническо-материального обеспечения. Политик подчеркнул, что команда Порошенко передала преемнику сильную армию, о которой, как предполагалось, тот позаботится. Однако ничего хорошего не происходит.