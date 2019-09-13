Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на территории непризнанных ЛНР и ДНР говорить ещё рано.

Сначала следует провести встречу глав государств — участников «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия), так как голосование на этих территориях является частью Минских соглашений, подчеркнул он на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.

Сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск, <...> а только после этого мы можем говорить про формат выборов на оккупированных территориях, — подчеркнул глава государства.

Если считать, что Донбасс — часть Украины, то выборы там должны пройти по законам, установленным на всей территории страны, добавил он.

Диалог транслировался в Facebook офиса Зеленского.

Как писал News.ru, ранее украинский президент заявил, что страна должна «завершить войну и вернуть свои территории». Он также призвал Запад сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, «пока не будет мира». Политик назвал ограничительные меры мощным и действенным оружием дипломатии.

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