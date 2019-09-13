https://static.news.ru/photo/21ae4130-d63e-11e9-a463-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на территории непризнанных ЛНР и ДНР говорить ещё рано.

Сначала следует провести встречу глав государств — участников «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия), так как голосование на этих территориях является частью Минских соглашений, подчеркнул он на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.

Сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск, <...> а только после этого мы можем говорить про формат выборов на оккупированных территориях, — подчеркнул глава государства.

Если считать, что Донбасс — часть Украины, то выборы там должны пройти по законам, установленным на всей территории страны, добавил он.

Диалог транслировался в Facebook офиса Зеленского.