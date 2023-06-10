Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ

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Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. При этом он отказался раскрывать подробности и не уточнил, на какой стадии это наступление проходит, передает РИА Новости.

Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать, — сказал Зеленский.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

По словам Путина, украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели при наступлении, — «три к одному». Однако, подчеркнул он, наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что наступление Вооруженных сил Украины продлится не более двух недель. Он связал это с тем, что ВСУ теряют 20–30 танков в сутки, поэтому примерно через 14 дней украинской армии не на чем будет наступать.