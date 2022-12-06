Зеленский заявил, что находится в Донбассе

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл на территорию Донбасса. К своему посту он прикрепил видео на фоне стелы, стоящей на въезде в Славянск.

Прочные. Самые могущественные. Лучшие. Наши ВСУ, — написал Зеленский.

Ранее Зеленский признал, что донецкое направление является самым болезненным участком фронта для Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла об Артемовске (Бахмуте) и Соледаре.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что под контроль ВС России перешли так Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Говоря о Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях, глава Минобороны указал на то, что киевской армии был нанесен значительный урон.

В начале декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали три пункта временной дислокации иностранных наемников под Славянском в ДНР. Он уточнил, что российские войска также нанесли удар по 85 вражеским артподразделениям.