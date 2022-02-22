Зеленский ввёл налоговые каникулы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте программы «экономического патриотизма», которая позволит бизнесу избавиться от налоговой нагрузки и уменьшит количество проверок. Поводом к такому решению, по его словам, стала необходимость поддержать страну, пока «воины защищают нас». Видеообращение главы государства было опубликовано на странице офиса президента в Facebook.

Мы запускаем программу «экономического патриотизма»: это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок, это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках, — сказал он в видеообращении.

Как заявил Зеленский, главной целью Украины является экономическая независимость страны, особенно в сфере энергетики. Он подчеркнул, что патриот — это тот, кто сражается с врагом за свою землю и вкладывается в неё деньгами, создаёт на ней рабочие места.

Он добавил, что 23 февраля у него пройдёт встреча с крупнейшими представителями украинского бизнеса. По его мнению, все они должны остаться на Украине, поскольку их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают военные. Следовательно, и бизнес должен защищать экономику, и финансы страны, поднимать и укреплять Украину, считает Зеленский.

22 февраля Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в стране в случае «мощной войны» против Украины. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве украинский лидер выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.