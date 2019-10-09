Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новому составу Центральной избирательной комиссии страны.

Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа, — цитирует главу государства его пресс-служба на официальном сайте.

Присутствовавший на встрече спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подчеркнул важность участия нового состава ЦИК в работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме.

Ранее News.ru писал, что новый состав Центральной избирательной комиссии 4 октября был утверждён на Украине. В общей сложности депутаты Верховной рады назначили 17 членов комиссии, 12 из которых принадлежат к партии власти «Слуга народа».

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