Зеленский внёс в Раду документ о коренных народах Украины

https://static.news.ru/photo/3ac38eea-b7f7-11eb-977e-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины». Этот документ определяет права коренных народов в государственности, в нём прописаны особенности реализации этих прав, сообщили в офисе главы государства.

Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов, — указано в сообщении.

Зеленский надеется, что парламентарии рассмотрят законопроект в сжатые сроки. Он добавил, что документ закрепляет статус коренных народов страны, включая крымских татар. Украинский президент добавил, что принятие этого закона в стране откладывали «30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты». Политик также убеждён в том, что Крым обязательно вернётся в состав Украины.

В сентябре 2020 года украинская община Крыма отправила в офис президента Украины журнал на украинском языке «Крим сьогодні», чтобы показать властям, что на полуострове не ущемляют права проживающих там украинцев. Глава общины Анастасия Гридчина подчеркнула, что не ждёт ответа из офиса Зеленского, поскольку власть в Киеве «умело игнорирует и не замечает того, что ей не нравится».