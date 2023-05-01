Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации. Последний раз действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране было продлено 6 февраля 2023 года на 90 дней.

Депутат Рады Ярослав Железняк предположил, что военное положение и мобилизация на Украине будут продлены с 19 мая.

Скорее всего, действие будет продлено с 19 мая 2023 года и, очень вероятно, снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Зеленский не желает заканчивать конфликт, потому что боится за собственную жизнь. По его словам, пока продолжается спецоперация, глава государства относительно защищен украинской армией, ведущей боевые действия. Кроме того, Суконкин считает, что Зеленский не может принимать решения без согласования с Западом.