https://static.news.ru/photo/4476cacc-557b-11ea-ae44-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Игорь Сопель Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля с занимаемой должности из-за ситуации вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера, передаёт «Интерфакс-Украина». 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против размещения в местном санатории «Медоборы» людей, эвакуированных из КНР в связи со вспышкой коронавируса. Тогда украинский президент заявил, что эти акции имели политическую поддержку. Из-за митингов привезти эвакуированных в «Медоборы» не удалось, их пришлось доставить в другое место с менее благоприятными условиями.

В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию, — сообщили в пресс-службе.

Игорь Сопель занимал пост губернатора области с 31 октября 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.