Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля с занимаемой должности из-за ситуации вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера,
В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию, — сообщили в пресс-службе.
Игорь Сопель занимал пост губернатора области с 31 октября 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
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