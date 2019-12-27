Роман Труба уволен с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Соответствующий указ 27 декабря подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ №960/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.
Временно исполнять обязанности директора ГБР будет Ирина Венедиктова. Зеленский также подписал указ №961/2019 о её назначении.
Ранее News.ru писал о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проведёт проверку фальсификаций, которые могли быть допущены в ходе подготовки законопроекта о рынке земли.
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