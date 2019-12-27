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В ФРГ в 2019 году экспорт вооружений, одобренный федеральным правительством, в ценовом выражении достиг рекордного значения в €7,95 млрд, свидетельствуют данные Министерства экономики и энергетики.

По состоянию на 15 декабря рост в сравнении с показателями 2018 года составил 65%, сообщает dpa. Самые крупные поставки были одобрены для Венгрии, Египта и Соединённых Штатов. Прошлый рекорд был...