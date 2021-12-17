Зеленский упростил получение гражданства Украины для «преследуемых» россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает порядок получения гражданства для россиян, преследуемых по политическим убеждениям. Кроме того, закон упрощает данную процедуру для иностранцев, участвовавших в силовой операции в Донбассе на украинской стороне. Об этом говорится на официальном сайте офиса украинского президента.

Упрощённая процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооружённых сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения, — следует из сообщения.

Уточняется, что документ был принят 14 декабря. Также известно, что для получения гражданства некоторым категориям иностранцев достаточно подачи заявления, а также декларации об отказе от иностранного гражданства.

Ранее Украинское Государственное бюро расследований опубликовало видео побега экс-президента страны Петра Порошенко от сотрудника ведомства. На кадрах видно, как политику пытаются вручить на улице повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако бывший глава государства не реагирует на призыв.