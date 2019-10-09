Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет в одиночку справиться с возвращением Крыма.
По его словам, сейчас нет готовой формулы, передаёт «
Нам нужна помощь наших международных партнёров, должна у нас быть ещё более мощная армия, — подчеркнул он.
Политик отметил, что Киев уважает своих военных и радуется новым изобретениям конструкторских бюро. Однако армия должна быть на более высоком уровне, заключил он.
Ранее News.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали мирное условие восстановления Киевом контроля над территориями ДНР, ЛНР и Крыма. В ведомстве считают, что Украине необходимо стать успешным государством, и тогда люди сами захотят вернуться в его состав.
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