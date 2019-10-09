https://static.news.ru/photo/3147eefc-eaac-11e9-9963-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет в одиночку справиться с возвращением Крыма.

По его словам, сейчас нет готовой формулы, передаёт « Крым.Реалии ».

Нам нужна помощь наших международных партнёров, должна у нас быть ещё более мощная армия, — подчеркнул он.

Политик отметил, что Киев уважает своих военных и радуется новым изобретениям конструкторских бюро. Однако армия должна быть на более высоком уровне, заключил он.

Ранее News.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали мирное условие восстановления Киевом контроля над территориями ДНР, ЛНР и Крыма. В ведомстве считают, что Украине необходимо стать успешным государством, и тогда люди сами захотят вернуться в его состав.