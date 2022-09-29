Зеленский созовет срочное заседание СНБО 30 сентября

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский созовет 30 сентября срочное заседание СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины), сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет УНИАН. В украинском агентстве отметили, что заседание будет приурочено к церемонии заключения договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии, — сказал Никифоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать». Песков добавил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.