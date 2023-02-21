Зеленский сообщил о желании Киева получить новые вооружения Зеленский сообщил о желании получить новые вооружения, которые прежде Киеву не давали

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с коллегой из США Джо Байденом заявил, что Киев ведет с Вашингтоном работу над поставками новых вооружений. Речь идет о дальнобойном оружии и иных вооружениях, прежде не попадавших в пакеты военной помощи, отметил он в видеообращении, размещенном в Telegram.

Наши оборонные потребности известны, нужна лишь решительность, сегодня я ее увидел у президента Байдена. Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки, — подчеркнул Зеленский.

При этом он поблагодарил Байдена за вновь обещанное оружие, которое «точно усилит наших ребят на передовой». По словам президента Украины, он также обсудил с американским лидером вопросы, которые помогут завершить украинский конфликт в 2023 году.

Ранее советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали в Киеве планы на 2023 год. Он признал, что ближайшее будущее по ситуации на Украине по-прежнему не совсем ясно. Советник добавил, что президенты также говорили о потребности Киева в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке и гуманитарных нуждах.