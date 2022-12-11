Новости ❘ Европа

Зеленский сообщил о стомиллионном пакете помощи от Норвегии

Зеленский: Норвегия выделила $100 млн на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Норвегия выделила его стране финансовую помощь в размере $100 млн. Предполагается, что деньги пойдут на восстановление украинской энергетической системы. Видеообращение, содержащее эту информацию, опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки из этой страны объемом 100 миллионов долларов для восстановления нашей энергосистемы... Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине пакета помощи в сумме €372 млн для поддержания национальной энергетической компании «Укрэнерго» и восстановления поврежденных объектов энергоструктуры. Деньги предназначены для проведения срочных ремонтных работ, говорится в заявлении на сайте организации.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить апокалипсис, если удары по инфраструктуре продолжатся. Глава города предупредил, что жители Киева могут остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.