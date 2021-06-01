Зеленский назвал сроки «российского блицкрига» на Украину

https://static.news.ru/photo/850e7c30-c2c9-11eb-8660-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Вплоть до сентября 2021 года Украина будет готовиться к угрозе «российского блицкрига». Об этом в разговоре с журналистами издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент страны Владимир Зеленский. Политик объяснил, почему назвал именно эти сроки.

Подобные сроки ожидания угрозы со стороны России украинский лидер аргументировал следующим образом. По его словам, 12–16 сентября вблизи территории Украины пройдут российско-белорусские учения «Запад-2021». Следовательно, именно в этот период ситуацию Зеленский считает наиболее опасной.

Наибольшая угроза со стороны соседнего государства наблюдается преимущественно у границ самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако эскалация также возможна на любом направлении, — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт на территории Донбасса разгорится с новой силой. И всё это из-за малой эффективности переговоров в «нормандском» формате.

Ранее политик назвал строящийся газопровод «Северный поток — 2» аналогом аннексии Крымского полуострова и главной козырной картой, которую Москва может использовать против Киева.