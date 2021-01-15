В Донбассе заявили, что Зеленский солгал Мергель о соблюдении перемирия

https://static.news.ru/photo/f5fa1954-5816-11eb-8d32-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: zelenskiy_official/instagram.com

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении Киевом перемирия в Донбассе, которое он сделал в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не соответствует реальному положению дел в регионе. Об этом сказано в совместном заявлении представителей самопровозглашённых республик Донбасса в Минской контактной группе, министров иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Они назвали это возмутительным фактом.

Такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу, в частности лидерам стран — гарантов Минских соглашений, — цитирует заявление ДАН.

Никонорова и Дейнего подчеркнули, что режим прекращения огня ни «в целом», ни в частности украинской стороной не соблюдается.

Ранее NEWS.ru писал, что Меркель провела телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждалось выполнение Минских соглашений. Украинский лидер, в частности, заявил, что в процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины нет практически никакого прогресса, кроме соблюдения режима тишины. Он заверил канцлера ФРГ, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, «в целом» соблюдается, хотя с трудом и провокациями.