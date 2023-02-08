Зеленский считает Минские соглашения уступкой России

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения являлись уступкой России. Они не могли быть реализованы, отметил он в беседе с Le Figaro.

Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России. <...> Я сказал Эммануэлю [Макрону] и [Ангеле] Меркель, а также [Владимиру] Путину, когда мы были в Нормандии, что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что лидеров европейских стран «удивило и немного разозлило» его мнение, поставившее под вопрос переговорный процесс, хотя он был только что избран главой государства.

Зеленский считает, что в Минских соглашениях «была умышленная ошибка, которая не была устранена». Речь идет о принадлежности Крыма. Ему сразу указали на то, что данный вопрос будет обсуждаться «не здесь и не сейчас».

Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема, — признался украинский лидер.

Ранее политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что Владимир Зеленский потерял свою популярность среди населения еще в 2019 году, когда отказался от мирного регулирования конфликта в Донбассе. Он объяснил, что после начала специальной военной операции на Украине рейтинг Зеленского вырос из-за того, что Россия позиционировалась как агрессор, но позже украинцы начали понимать, что их лидер ведет народ к гибели.