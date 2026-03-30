Зеленский рвется разблокировать Ормузский пролив

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь в разблокировке Ормузского пролива, сообщает газета Politico. Он отметил, что этот вопрос является болезненным и неотложным для всего мира в связи с наступившим энергетическим кризисом.

В публикации говорится, что украинская сторона обладает готовыми системными решениями для защиты морских районов и воздушного пространства. Как пишет издание, речь идет о защите от воздушных атак и морских мин, а также о совместной работе береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений. Зеленский подчеркнул, что на опыт Украины в этой области можно положиться.

Ранее Иран пригрозил Украине ударами из-за помощи Израилю. Исламская Республика назвала страну своей законной целью. Заявление стало ответом на обещание Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для борьбы с БПЛА.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Зеленского последним человеком, от которого ему нужна помощь. Он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от беспилотников Ирана.