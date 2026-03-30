30 марта 2026 в 21:33

Зеленский рвется разблокировать Ормузский пролив

Politico: Зеленский предложил помощь Украины в разблокировке Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь в разблокировке Ормузского пролива, сообщает газета Politico. Он отметил, что этот вопрос является болезненным и неотложным для всего мира в связи с наступившим энергетическим кризисом.

В публикации говорится, что украинская сторона обладает готовыми системными решениями для защиты морских районов и воздушного пространства. Как пишет издание, речь идет о защите от воздушных атак и морских мин, а также о совместной работе береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений. Зеленский подчеркнул, что на опыт Украины в этой области можно положиться.

Ранее Иран пригрозил Украине ударами из-за помощи Израилю. Исламская Республика назвала страну своей законной целью. Заявление стало ответом на обещание Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для борьбы с БПЛА.

До этого президент США Дональд Трамп назвал Зеленского последним человеком, от которого ему нужна помощь. Он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от беспилотников Ирана.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое полицейских в Дагестане получили огнестрельные ранения при потасовке
Иран хочет взимать плату за проход Ормузского пролива
Зеленский рвется разблокировать Ормузский пролив
В небе над Брянской областью сбили десятки БПЛА
США захотели оплатить бомбежку Ирана из кармана арабских партнеров
Россияне будут работать по 12 часов? Предложение Дерипаски, мнение Онищенко
Стало известно, как США будут решать судьбу танкеров с нефтью для Кубы
Эксперт назвал замену микрозаймам в случае закрытия МФО
ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню дронов над регионами России
Россия и Иран продолжат сотрудничество в торгово-экономической сфере
Спасший ребенка в Подмосковье мужчина отверг предложение матери малыша
Раскрыт страшный диагноз внебрачного сына Михаила Евдокимова
Telegram решили разблокировать в России? Последние новости, инсайды
Уют без усилий: как интерьер начинает работать сам
Раскрыта пикантная подробность о мертвой паре из Подольска
«Жизненные уроки»: Диброва о скандальных делах Лерчек и Блиновской
Шварценеггер удивился приятному сюрпризу в Северной Ирландии
«Нравственный камертон»: Елена Ханга назвала своего гуру
Россиянка получила 12 лет колонии за перевод 2 тыс. рублей
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

