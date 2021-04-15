Зеленский рассказал о введении санкций против 12 украинцев

https://static.news.ru/photo/7c0590cc-9e1d-11eb-b0bf-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

На Украине вновь ввели персональные санкции против собственных граждан. В четверг, 15 апреля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) применил ограничительные меры против 12 украинцев, которых поймали на контрабанде.

Совет национальной безопасности и обороны будет вводить санкции против второй части контрабандистов. Применяются санкции против 12 человек, — заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

2 апреля СНБО Украины ввёл санкции против причастных к контрабанде граждан. После этого украинские правоохранители установили, что бизнесмены уклонились от уплаты НДС почти на $10 млн.

Как писал NEWS.ru, 9 апреля президент Украины подписал указ о «максимальных санкциях» против бывших чиновников страны. Под ограничительные меры попали бывший глава государства Виктор Янукович, руководитель Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы, а некогда сотрудница Генпрокуратуры Украины и прокурор Крыма Наталья Поклонская, а также бывший премьер страны Николай Азаров.