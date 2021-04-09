Зеленский обложил «максимальными санкциями» Януковича и Поклонскую

https://static.news.ru/photo/c6875528-9962-11eb-b102-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» против бывших чиновников страны. В списке оказались экс-лидер государства Виктор Янукович (2010-2014), руководитель Крыма Сергей Аксёнов, депутат Госдумы Наталья Поклонская (некогда — сотрудник Генпрокуратуры Украины) и премьер-министр государства Николай Азаров (2010-2014).

Также в перечне значатся: Пётр Зима, Константин Затулин, Андрей Иванцов, Олег Кириллин, Дмитрий Саламатин, Игорь Соркин, Дмитрий Табачник и другие. Всего 27 физических лиц, говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины. Зеленский принял решение 19 марта текущего года, но документ подписал только 9 апреля.

Киев также ввёл санкции против трёх компаний: российской «ИСС-Софт» и двух предприятий, зарегистрированных в Гонконге, — Endless Moonlight, Trading Field (являются акционерами «Донецкоблгаза»). В указе говорится, что принятые меры имеют бессрочный характер.

Ранее Зеленский привёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против российских фирм и ведомств: в отношении Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и других предприятий. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил эту информацию. Таким образом СНБО поддержала внесённые Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.

Зеленский в своём видеообращении отмечал , что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать «топ-десяткой украинской контрабанды». Каким образом российские компании к этому относятся, не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что испытывает гордость за президента Украины Зеленского. Так дипломат отреагировала на введение санкций. Она пояснила, что Зеленский «не лох», а в стране, видимо, больше нет проблем, кроме введения санкций.