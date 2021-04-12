Зеленский рассказал о роли Украины в первом полёте человека в космос

https://static.news.ru/photo/4da51428-9b93-11eb-82ae-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский (справа) Фото: zelenskiy95/facebook.com

Первый полёт человека в космос без Украины был бы невозможен. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своём поздравлении с Днём космонавтики.

Украинские конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы. Учёные добавили веры в то, что можно добраться до звёзд, — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что сегодня Украина входит в число «космических государств» и имеет «достойное место среди тринадцати его участников». По словам Зеленского, украинские конструкторы продолжают создавать и запускать спутники, суда и орбитальные станции.

Украинский лидер назвал среди задач космической отрасли страны создание государственной программы, возобновление финансирования стратегически важных проектов, оптимизацию отрасли, международное сотрудничество, а также достижение членства в Европейском космическом агентстве.

Как писал NEWS.ru, члены первого отряда космонавтов узнали, что первым в космос полетел Юрий Гагарин, только во время самого полёта. До последнего момента было неизвестно, кого выберут: его или Германа Титова.