Зеленский рассказал о новых поставках оружия Украине

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что западные партнёры Киева направили в страну новые партии оружия и оборудования. Он также рассказал об очередных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнёров, — написал Зеленский.

Он также опубликовал короткое обращение к украинцам. В нём президент попросил сограждан не верить фейкам о призывах сложить оружие и эвакуации. Зеленский заверил, что по-прежнему находится в Киеве, военные не сдадутся и продолжат защищать Украину.

Накануне украинский лидер заявил о возможности штурма Киева в ночь на 26 февраля. Он подчеркнул, что столицу терять нельзя. Кроме того, Зеленский отметил, что помимо Киева под ударом находятся Чернигов, Харьков и Сумы.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что чиновники администрации США предложили Зеленскому помощь в эвакуации из Киева в другой город или страну.