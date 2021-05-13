Зеленский рассказал, как арест Медведчука защитит Украину

https://static.news.ru/photo/fd05e4e6-b49e-11eb-a90b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Арест лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в соответствии с законом лишает его возможности наносить государственной безопасности Украины «разрушительный» вред. Так происходящее в статье для издания «Фокус» прокомментировал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Политика и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму.

По словам Зеленского, политик использовал свои медиаактивы и откровенно «бил по стране».

С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности, — написал Зеленский.

Украинские силовики ранее сообщили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.

Ранее стало известно, что Россия не станет вмешиваться в ситуацию с преследованием Медведчука. Однако Кремль хочет быть уверен, что речь не идёт о политической «охоте на ведьм». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.