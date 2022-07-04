Зеленский распорядился создать 14 военных администраций в Донецкой области

Фото: Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населённых пунктах Донецкой области. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Военные администрации образованы в Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской областях Донецкой области Украины.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация на Украине продвигается в соответствии с планом и корректировками. Он предложил также по вопросам дальнейших тактических шагов руководства спецоперацией обращаться в Минобороны.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время никто не знает, сколько продлится российская спецоперация на Украине. По словам главы германского правительства, РФ располагает значительными ресурсам и для её проведения.