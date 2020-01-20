Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о положительных результатах диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете Times of Israel.
После трёх лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском формате», — заявил Зеленский.
По словам главы Украины, ему удалось выстроить с Путиным общение, которое позволило дважды обменяться пленными и вернуть участвовавшие в керченском инциденте корабли ВМС Украины.
Как ранее сообщал NEWS.ru, работающие в русскоязычных школах Незалежной учителя пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания. Об этом сообщила глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.
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