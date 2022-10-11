Зеленский призвал установить ценовой потолок на экспорт газа и нефти из РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 призвал ограничить цены на российские нефть и газ настолько, чтобы эти поставки не приносили России прибыль, передает ТАСС. По словам Зеленского, такой подход «вынудит Россию задуматься о мире».

Необходимо заблокировать санкциями энергетический сектор РФ и установить жесткий ценовой потолок на экспорт российского газа и нефти, чтобы у России было ноль прибыли, — сказал Зеленский.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала клоуном президента Украины из-за его требования к Европейскому союзу ввести новые санкции против России. Она отметила, что в странах ЕС «уже не моются» и «не заправляют машины» из-за нехватки энергоресурсов в связи с действующими рестрикциями.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна понести наказание за проведение референдумов и «аннексию» территорий Украины. В частности, он подчеркнул, что Россия должна быть изолирована от всего цивилизованного мира.