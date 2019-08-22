Фото: Владимир Зеленский и Дональд Туск

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».

Зеленский призвал ЕС решительно отвергать присоединение России к «Большой семёрке», — написала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в Twitter.

По её словам, Туск заверил Зеленского, что Россия не вернётся в G7 до тех пор, пока не освободит Крым и не перестанет совершать агрессию на территории Донбасса.

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков похвалил президента США Дональда Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8. Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью.

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