По её словам, Туск заверил Зеленского, что Россия не вернётся в G7 до тех пор, пока не освободит Крым и не перестанет совершать агрессию на территории Донбасса.

In today’s telephone conversation with @eucopresident , @ZelenskyyUa called for the EU to strongly reject Russia joining the G7 while Russia is still committing aggression in Donbas and occupying Crimea. The EU position of solidarity with Ukraine remains unchanged.