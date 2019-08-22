https://static.news.ru/photo/13e81a2c-c50d-11e9-93ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Зеленский и Дональд Туск

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».

Зеленский призвал ЕС решительно отвергать присоединение России к «Большой семёрке», — написала пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в Twitter.

По её словам, Туск заверил Зеленского, что Россия не вернётся в G7 до тех пор, пока не освободит Крым и не перестанет совершать агрессию на территории Донбасса.

In today’s telephone conversation with @eucopresident , @ZelenskyyUa called for the EU to strongly reject Russia joining the G7 while Russia is still committing aggression in Donbas and occupying Crimea. The EU position of solidarity with Ukraine remains unchanged. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 22, 2019

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа.

Как писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков похвалил президента США Дональда Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8. Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью.