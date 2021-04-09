Зеленский призвал объединиться, чтобы не повторилась Вторая мировая

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Странам «цивилизованного мира» следует объединиться, чтобы не допустить повторения масштабов Второй мировой войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в комплексе «Бабий Яр» в честь освобождения узников концлагерей.

По его словам, подобные ужасы не должны повториться, передаёт РИА Новости.

Украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов, — сказал он.

Регулярные массовые расстрелы проводились нацистами в Бабьем Яру в 1941–1943 годах. В общей сложности там погибли свыше 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, Зеленский посетил Мемориальный комплекс «Бабий Яр» в Киеве и поставил к монументу корзину цветов. Возложение прошло и к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и знаку «Память ради будущего» в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».

Ранее Зеленский рассказал, как посетил линию соприкосновения войск в Донбассе. Он заявил, что хочет мира на этой территории. По его словам, военнослужащие рассказали ему о своей службе. Разговор шёл под звуки выстрелов, которые стали для них «опасной рутиной».