Зеленский оценил ход наступления ВСУ Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно

Контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировала Украина, заявил BBC президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.

[Прогресс на поле боя оказался] медленнее, чем хотелось бы. Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов уже сейчас. Это не так, — сказал он.

Президент подчеркнул, что ВСУ будут продвигаться так, как посчитают нужным, невзирая на попытки давления. Он также напомнил о необходимости гарантий безопасности для Киева и назвал конечной целью вступление в НАТО.

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Зеленский еще раз выступил за отправку Украине истребителей F-16.

Ранее газета The Wall Street Journal предрекла контрнаступлению ВСУ «долгую и смертоносную мясорубку», которая не достигнет своих целей. В материале издания отмечается, что об этом свидетельствуют неудачи украинских военных, которые понесли большие потери в ходе своей операции. Журналисты при этом отдельно выделили потенциал российских мин, которые наносят большой ущерб ВСУ.

В то же время глава комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что военный конфликт вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели. Он также заявил, что Россия очень сильно пострадала за время проведения военной операции.