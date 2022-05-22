Зеленский присвоил польскому Жешуву звание города-спасителя

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешуву звание города-спасителя. Он поблагодарил местную администрацию и жителей за помощь украинскому народу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады.

Жешув стал одним из первых городов, принявших украинских беженцев. В марте на территорию города прибыл американский лидер Джо Байден, где он встретился с военными 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание «город-спаситель» для городов — партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии, — заявил Зеленский.

Ранее представитель Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря написала в своем Telegram-канале, что Зеленский внесет в парламент законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. По её словам, рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала агентуру из числа поляков для влияния на Варшаву. Киев пытался изменить в польском обществе в нейтральную сторону отношение к Волынской резне 1943 года.