Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном и Шольцем Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном и Шольцем перед саммитом ЕС

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел вечером 8 февраля в Париж, где у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во французскую столицу украинский лидер прилетел из Лондона после переговоров с британским премьером Риши Сунаком, сообщает телеканал BFMTV.

В сюжете отмечается, что украинского президента в аэропорту Орли встречал глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню. Дальше путь Зеленского лежал в Елисейский дворец, где его ожидали лидеры Франции и Германии.

По данным телеканала, после встречи главы трех стран выступят с заявлением для прессы. После их ожидает ужин за закрытыми дверями. Встреча в Елисейском дворце пройдет в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, который намечен на 9 февраля.

Ранее Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте передал подарок от украинских летчиков — шлем, а также попросил у Лондона боевые самолеты. Он выразил надежду на формирование «самолетной» коалиции. Президент Украины 8 февраля прибыл в Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала специальной военной операции.