Зеленский попросил у Запада дизель и газ Зеленский попросил ЕС и США предоставить дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных партнеров предоставить Киеву дизельное топливо для аварийных генераторов и газ для компенсации нехватки электроэнергии в стране, пишет Financial Times. По данным издания, интервью с украинским главой проходило в здании офиса президента, где в тот момент не было воды.

Зеленский обратился к западным партнерам Украины с просьбой предоставить <...> дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии, — написали в газете.

В материале также указывается, что Украине не хватает трансформаторов для электросети.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что восстановление поврежденной в результате конфликта энергетической системы обойдется в сотни миллионов долларов. По его словам, в настоящее время Украина сталкивается с дефицитом оборудования и материалов для ремонта системы, построенной еще в советские времена.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обратилась к государствам Евросоюза с просьбой о помощи Киеву в восстановлении энергосистемы страны. Их призвали поставлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы. Он отметила, что страны ЕС уже отправили на Украину 52 тысячи единиц энергетического оборудования и 500 генераторов.