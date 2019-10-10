https://static.news.ru/photo/0f83a256-9f62-11e9-9689-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросит жителей Донбасса, чувствующих себя украинцами, и «вернёт вместе с территориями».

По словам главы государства, таков «план А». Он отметил, что у властей есть и «план Б» на тот случай, если возвращение территорий растянется во времени. Он заключается в том, что всем желающим будет обеспечена возможность проживать в подконтрольных Киеву регионах, сообщает РИА Новости .

Лидер добавил, что считает прекращение войны на востоке страны своей главной целью как президента.

Ранее News.ru писал, что украинский глава признал невозможность вернуть Крым без помощи со стороны международных партнёров. Он также отметил, что у Киева нет готового плана по возврату полуострова.