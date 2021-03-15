Зеленский подписал указ об открытии онлайн-посольств Украины

На территории Польши прирост новых случаев коронавирусной инфекции нового типа демонстрирует показатели, которые могут вынудить власти ввести локдаун на территории всего государства. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил глава польского Министерства здравоохранения Адам Недзельский.

Ровно неделю назад в Польше медики зафиксировали 6170 новых случаев заражения за сутки. Сегодня же данный показатель вырос до 10 896. На самом высоком уровне суточный прирост новых случаев COVID-19...