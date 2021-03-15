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Зеленский подписал указ об открытии онлайн-посольств Украины

17:27, 15 марта 2021

Посольства Украины теперь смогут работать в дистанционном формате из Киева. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Текст документ доступен на сайте офиса главы государства.

Посольство физически находится на Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания, — цитирует пресс-служба украинского МИД главу ведомства Дмитрия Кулебу.

Он добавил, что аналогичный формат успешно используется в других странах Евросоюза, при этом такой вариант работы не заменит полностью, но дополнит традиционный формат дипломатического присутствия. Кроме того, планируется создание «мобильных посольств» формата «1+2», которые будут состоять из посла и двух дипломатов.

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