Зеленский планирует построить Киев-Сити

https://static.news.ru/photo/cf0a2510-0a22-11eb-a8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украинские власти хотели бы построить Киев-Сити, сообщил глава страны Владимир Зеленский в рамках встречи с представителями Лондонской биржи и мэром Лондона.

По его словам, инвестировать в проект уже предложено британцам.

Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить, — пояснил он.

Зеленский также подчеркнул, что опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы чрезвычайно полезными для Украины.

Украинский лидер добавил, что на фоне развития рынков капитала, приватизации гособъектов и построения финансовой инфраструктуры можно использовать новые возможности для инвестирования, передаёт RNS.

Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сопровождающий президента Владимира Зеленского в поездке по Британии, посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне. Там дипломат заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией».