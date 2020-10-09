Зеленский планирует построить Киев-Сити

Украинские власти хотели бы построить Киев-Сити, сообщил глава страны Владимир Зеленский в рамках встречи с представителями Лондонской биржи и мэром Лондона.
По его словам, инвестировать в проект уже предложено британцам.
Мы хотели бы построить Киев-Сити — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить, — пояснил он.
Зеленский также подчеркнул, что опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы чрезвычайно полезными для Украины.
Украинский лидер добавил, что на фоне развития рынков капитала, приватизации гособъектов и построения финансовой инфраструктуры можно использовать новые возможности для инвестирования,
Как писал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сопровождающий президента Владимира Зеленского в поездке по Британии, посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне. Там дипломат заявил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией».
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