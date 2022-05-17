Зеленский: пиар на крови и гное экстремистов

Украинские военные сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пока заживо гниющих от ран боевиков украинского нацбатальона «Азов» десятками выносили из заводских катакомб, а бойцы батальонов ДНР срочно искали дополнительные носилки по причине большого числа страдальцев, в Киеве лучшие фейкометные умы наморщились в поисках удачного объяснения такой незапланированной зрады.

Понятно, что азовские сидельцы все меньше и меньше подходят под заранее написанный героический сценарий их гибели во имя мировой демократии. Героическая гибель, как представлялось, была самым оптимальным вариантом для киевской пропаганды. Изнывающие в попытках найти примеры для общего поднятия боевого духа пиарщики всеми силами имитировали, что сидение в заводском подполье — это чуть ли не переломный психологический момент, который окончательно деморализует ворогов. А для властей главное заключалось в том, чтобы «азовцы» не заговорили бы в плену и их не вывели бы на громкий суд с привлечением сотен свидетелей их преступлений.

Несколько дней именно раненые были главными героями транслируемых на весь «цивилизованный мир» катакомбных мелодрам с призывами хоть к папе римскому, хоть к президенту Турции Реджепу Эрдогану спасти их, выведя в какую-нибудь третью страну. Правда, внимательные зрители таких нон-стоп трансляций сумели разглядеть у одного из раненых что-то вроде аппарата Елизарова, который невозможно установить в таких бытовых условиях. Тогда же возникло подозрение, что некоторые — явно постановочные — кадры сняты не в катакомбах.

Но это уже дело прошлое. По гуманным соображениям раненых вывезли из подвалов в больницы Донбасса. Тем более что среди страждущих немало просто лежачих, транспортировка которых на большие расстояния просто опасна. Очевидно, что ко всем вывозимым — и солдатам ВСУ, и боевикам «Азова» — наши врачи, верные клятве Гиппократа, отнесутся как к обычным пациентам.

Украинские военные сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Министерство обороны РФ

Но с ними вышли и сотни относительно здоровых. Такой поворот создаст дополнительные проблемы для пропагандистов и агитаторов президента Украины Владимира Зеленского, которые уже сейчас ищут «красивые выходы» из сложившейся ситуации. По некоторым сведениям, в ход пойдет примерно такая выверенная на Банковой улице версия. Глубоко, дескать, озабоченный судьбами своих боевиков высокоморальный президент Зеленский приказал раненым покинуть поле (вернее — подпол) боя. Те всячески сопротивлялись, даже теряя сознание, но приказ верховного никто не посмел поставить под сомнение. И тела вынесли на свежий мариупольский воздух. Словом, и пан президент страдает за своих «захисников», и они, если бы не приказ, предпочли бы Богу душу отдать ради него, родимого. А если кого-то спасти уже не удастся, то можно и напраслину возвести на наших докторов, обвинить в сознательном злодействе.

Впрочем, и у нас уже звучат голоса о том, что зря мы их спасаем. Они бы наших раненых замучили бы, поглумились бы. Но, во-первых, мы не они. А с другой стороны, хоть мы в чем-то облегчаем участь еще оставшихся в подземных щелях, но раненые все равно могут стать источником ценной информации, которая ускорит конец операции. Наши силы и так все теснее сжимают в кольцо сидельцев, облегчая удары авиации.

Кстати, в Киеве уже заголосили об операции по «освобождению героев». Но что будет, когда многие из них заговорят?