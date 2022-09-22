Зеленский перечислил пять пунктов «формулы мира» Украины

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении, которое 21 сентября показали на сессии Генассамблеи ООН, представил «формулу мира», состоящую из пяти пунктов. По его словам, речь идет о наказании, защите жизни, восстановлении и гарантии безопасности, а также решимости, сообщает ТАСС.

Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость, — объяснил украинский лидер.

Зеленский добавил, что озвученная им формула может сработать не только на Украине, но и в тех странах, которые могут «оказаться в похожей ситуации».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский использовал 77-ю сессию Генассамблеи ООН, чтобы попросить дальнобойное оружие. Об этом он заявил в своем видеообращении. Выступление Зеленского началось с обвинений в адрес России. Также украинский президент попросил системы ПВО и финансовую поддержку.