https://static.news.ru/photo/2f1f8d36-bdd1-11e9-afd0-fa163e074e61_660.jpg Роман Бессмертный Фото: Роман Бессмертный/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отстранить Романа Бессмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трёхсторонней контактной группы, — говорится в указе украинского лидера.

В 2015-2016 годах Бессмертный исполнял обязанности представителя страны в контактной группе. 9 июля текущего Зеленский вновь утвердил его на данный пост. Тогда же эту должность покинул Александр Моцык.

Как писал News.ru, ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что у нынешнего президента Украины есть все шансы принести мир в Донбасс и на территорию всей Украины.