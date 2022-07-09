Президент Украины Владимир Зеленский отчитал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за введение ограничений на передвижение призывников и резервистов, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что глава государства потребовал не принимать подобные меры без согласования с ним. Резервистам и призывникам было запрещено покидать место жительства без соответствующих документов.
Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня, — сказал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что действия Залужного вызвали волну бурной критики в обществе. По его словам, такие «драконовские меры» впредь необходимо тщательнее обдумывать.
Обозреватель The Telegraph Джеймс Килнер считает, что взрывная реакция президента свидетельствует о напряженности и разочаровании, царящих в высших эшелонах украинского правительства. Такие настроения он связал с неудачами на фронте.
Ранее Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Днепропетровской области в рамках рабочей поездки в регион. Он пообщался с военными, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.