Зеленский опубликовал селфи из Донецкой области

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Российский препарат от коронавируса «Спутник V» готовы использовать для вакцинации более половины (55%) жителей Германии. Одно условие — он должен быть зарегистрирован в Евросоюзе.

Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov, сообщает издание Handelsblatt. Отмечается, что не хотят прививаться именно «Спутником V» 19% немцев, а 12% заявили о нежелании вообще вакцинироваться. Не определились по вопросу...