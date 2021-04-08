Зеленский опубликовал селфи из Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится с рабочим визитом в Донбассе. На своей странице в Instagram он сообщил, что утро пятницы у него началось в Авдеевке.
Своё сообщение он сопроводил селфи на фоне ржавых брусьев.
Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро, — написал Зеленский.
На фото украинский президент позирует в чёрном спортивном костюме, а за его спиной заброшенный промышленный объект.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины посетил передовые позиции, где в последнее время зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Он решил приехать, чтобы лично поддержать у военнослужащих боевой дух. В ходе визита он лично оценил степень напряжённости в регионе и заявил о фактах провокаций по отношению к украинским военным. Глава государства утверждает, что со стороны самопровозглашённых республик ведутся прицельные обстрелы.