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Зеленский опубликовал селфи из Донецкой области

10:08, 09 апреля 2021 61
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится с рабочим визитом в Донбассе. На своей странице в Instagram он сообщил, что утро пятницы у него началось в Авдеевке.

Своё сообщение он сопроводил селфи на фоне ржавых брусьев.

Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро, — написал Зеленский.

На фото украинский президент позирует в чёрном спортивном костюме, а за его спиной заброшенный промышленный объект.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины посетил передовые позиции, где в последнее время зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Он решил приехать, чтобы лично поддержать у военнослужащих боевой дух. В ходе визита он лично оценил степень напряжённости в регионе и заявил о фактах провокаций по отношению к украинским военным. Глава государства утверждает, что со стороны самопровозглашённых республик ведутся прицельные обстрелы.

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