Зеленский объяснил, сколько времени ВСУ будут удерживать Артемовск Зеленский: ВСУ будут удерживать Артемовск до получения западного оружия

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, что приказал военным в Артемовске держаться до получения необходимого им западного оружия. По его словам, город не имеет большого значения со стратегической точки зрения, однако уже стал символом стойкости украинской армии и должен быть удержан столько, сколько позволяет время.

Во время военных действий время не так важно. Мы должны продержаться, пока не получим оружие, — подчеркнул президент Украины.

Ранее экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник предположил, что Артемовск будет взят российскими войсками в ближайшее время, а попытка ВСУ удержать город будет бессмысленной и войскам Украины придется отступить на другие линии обороны. Этому будет способствовать нанесение ударов по тыловым объектам, которые используются для снабжения ВСУ и поэтапное уничтожение военных производств, в том числе ремонтных цехов и заводов по изготовлению БПЛА.

Его точку зрения разделяет член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук до этого заявил, что после взятия Артемовска российской стороне станет проще маневрировать вооруженными силами и средствами. По его мнению, ВСУ для обороны Краматорска будут вынуждены отозвать войска с ряда других направлений.